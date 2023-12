Apple Watch salvi per qualche giorno Le vendite negli Stati Uniti riprenderanno fino a gennaio

(Adnkronos) – Apple ha ottenuto una sospensione temporanea del divieto di vendita di Apple Watch negli Stati Uniti, entrato in vigore martedì. Una ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Apple ha ottenuto una sospensione temporanea del divieto di vendita di Apple Watch negli Stati Uniti, entrato in vigore martedì. Una ... (giornaledellumbria)

La tecnologia utilizzata da Series 9 e Ultra 2 per monitorare l’ossigeno nel sangue di chi li indossa violerebbe un brevetto di un'altra azienda (wired)

Apple : «Restituiremo al mercato Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 il prima possibile»

È come se l’ossigeno si fosse rarefatto. Non è solo una similitudine collegata al problema di violazione del brevetto (che, per quanto riguarda ... (giornalettismo)