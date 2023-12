Apple è in trattativa con gli editori per addestrare la sua AI

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) È ancora presto per tirare le somme, ma l’atteggiamento dell’azienda di Cupertino sembra essere più propositivo e rispettoso rispetto a quello mostrato da altre aziende dell’ecosistema Tech che hanno sviluppato e stanno sviluppando prodotti e strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Perché sarebbe in corso unatrae diversi grandiper cercare di arrivare a un accordo commerciale: soldi in cambio della possibilità di inserire nel proprio dataset i contenuti protetti da copyright al fine dila propria AI. LEGGI ANCHE > Su cosa si basa il presupposto della causa che il NY Times ha fatto a OpenAI La notizia di questo tavolo aperto è stata data dal New York Times, la stessa testata che ieri – mercoledì 27 dicembre – ha citato in giudizio OpenAI con l’accusa di aver violato il ...