Antonio Ricci torna sul caso Giambruno | ' Stupito che Giorgia Meloni non abbia speso una parola per le donne in studio'

Sono passati quarant'anni. Un'altra epoca. " Drive In" festeggia e spegne 40 candeline: la prima puntata della mitica trasmissione andò in onda su ... (iltempo)

Antonio Ricci e gli splendidi 40 anni di Drive in

Come nome, “Drive In” ai più giovani ricorderà forse quegli accrocchi per vaccinarsi in macchina che si vedevano durante l’era Covid, ma per noi ... (ilfoglio)