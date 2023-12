Antonio Ricci | “Ho ricevuto 400 querele e ne ho persa solo 1 | ecco contro chi”

Leggi su biccy

(Di giovedì 28 dicembre 2023)in occasione del 35esimo compleanno di Striscia la Notizia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente. “Quante denunce ho? Esattamente non me lo ricordo, ma almeno 400. Sai, la prima cosa che fanno è querelarti, perché così tentano di scoraggiarti dal continuare e nel contempo possono giustificarsi in giro: gli ho fatto causa, ora ci pensa la giustizia. Purtroppo i tempi dei tribunali non coincidono con quelli televisivi. Magari si va avanti per anni e anni e quando la denuncia viene archiviata non interessa più a nessuno. Non ho mai perso, tranne una volta, per un fuorionda di Gianni Vattimo. Fui condannato in Italia, ma poi la Corte Europea dei diritti dell’uomo stabilì che era stata lesa la mia libertà di espressione. Ho la fedina penale pulitissima, immacolata. Pronta a essere sporcata. E ti dico ...