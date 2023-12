Antonella Viola molestata da un professore | il racconto dell’immunologa

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Le studentesse oggi lamentano spesso episodi di molestie sessuali, ma poche denunciano per paura di ritorsioni sulla loro carriera., oggi immunologa di fama essa di Patologia generale nell’ateneo di Padova, racconta anche la sua esperienza all'università. "Posso raccontare due episodi diretti di molestia sessuale – dichiara l’immunologa in una intervista a La Repubblica -. Molti altri mi sono stati riferiti perché mi occupo di problemi di genere nella mia università. E' un`esperienza abbastanza comune purtroppo. Anche a me, da ricercatrice, è capitato".Subito dopo la laurea in Biologia, racconfa lassa, proprio durante l`esame di ammissione al dottorato di ricerca, "unordinario cercò in ogni modo di mettermi in difficoltà con le domande. Vinsi il ...