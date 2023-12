Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 28 Dicembre

(Di giovedì 28 dicembre 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 28Dopo aver minacciato Alberto, Sabbiese deve affrontare le conseguenze del suo gesto, mentre Damiano apprende da Rosa del suo ritorno a Napoli. Dopo il successo della trasmissione in radio, Micaela ha un difficile confronto con Samuel da cui realizza che hanno due visioni diverse della loro relazione. Insospettita da comportamento eccessivamente sollecito di Serena nei suoi confronti, Mariella cerca di capire cosa ...

