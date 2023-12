Anticiclone e calma piatta | ma da San Silvestro tornano pioggia e neve

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Meno 3 giorni alla chiusura dell`anno più caldo della storia a livello globale. Una chiusura con il botto: il 2023 finirà infatti con un caldo anomalo eccezionale, anche in Italia. Per questo motivo potremo chiamare il `Capodanno 2024` con il simpatico titolo di `Caldoanno 2024`! iLMeteo.it, conferma tra l`altro che la fotografia meteorologica all'ora del brindisi 2023-2024 ricalcherà perfettamente il quadro delle ultime settimane: per Sanun ciclone si posizionerà sul Mare del Nord, mentre una vasta area di alta pressione nordafricana stazionerà sul Mediterraneo.Con questa configurazione meteo avremo caldo anomalo sull`Europa meridionale, gelo intenso nel nord della Scandinavia, maltempo tra Svezia e Danimarca e forte vento tra Inghilterra, Francia, Belgio ed Olanda. Per chi ha deciso di passare l`ultimo dell`anno nelle principali capitali europee si segni ...

