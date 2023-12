Anno da bollino rosso per il clima in Italia | alluvioni e disastri in aumento

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il 2023 è stato unda vero e proprioper i cambiamentitici in, con un nettodi eventi estremi rispetto al 2022 che hprovocato numerosi danni e un bilancio tragico per perdita di vite. A sottolinearlo è stato l’Osservatorio Cittàdi Legambiente che ha fotografato una situazione drammatica per il Bel Paese al termine dell’, con un +22% di eventi meteorologici estremi che non hfatto sconti da Nord a Sud. E stando così le cose, con i numeri che si sono aggravati anche in termini di morti dovuti a piogge,, frane e mareggiate, l’allarme risuona forte. Eventi estremi in, il 2023 in numeri L’ultimo rapporto ...