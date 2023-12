Anita Olivieri nella bufera | la ‘gaffe’ sul Parkinson al Grande Fratello | chiesti provvedimenti

(Di giovedì 28 dicembre 2023)commette una nuova gaffe alche non è passata affatto inosservata. Nel pomeriggio di ieri la gieffina si è resa protagonista di un’uscita infelice che non è particolarmente piaciuta al pubblico di spettatori, almeno tenendo conto dei commenti sul web.per una frase Ma cosa ha detto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Anita Olivieri non riesce proprio a non commettere scivoloni all'interno della casa del Grande Fratello. Secondo l'opinione generale dei ... (tvpertutti)

Scoppia l'ennesima accesa polemica su Anita Olivieri , che in queste ore ha battezza to Giuseppe Garibaldi con l'acqua L'articolo Anita Olivieri ... (novella2000)

commette una nuova gaffe al Grande Fratello che non è passata affatto inosservata. Nel pomeriggio di ieri la gieffina si è resa protagonista di un'uscita infelice che non è ...Una n uova battuta infelice discatena l'ira del web che chiede la squalifica per la giovane romana che si è spesso resa protagonista di esternazioni poco felici durante la sua permanenza nella Casa del Grande ...Anita Olivieri finisce ancora una volta al centro delle attenzioni per le sue esternazioni poco felici all'interno della Casa del Grande Fratello. Nell'ultima puntata del reality show ...Caos al Grande Fratello dove una nuova frase inopportuna di Anita Olivieri, dopo quelle del passato, ha scatenato l'ira social.