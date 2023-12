Anita Olivieri battezza Garibaldi con l’acqua ma è polemica

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Scoppia l'ennesima accesasu, che in queste ore hato Giuseppecon l'acqua L'articolo proviene da Novella 2000.

Anita Olivieri riceve una lettera dalla famiglia per Natale ma viene accusata dal web di essersela scritta da sola L'articolo Anita Olivieri si è ... (novella2000)

Al Grande Fratello è scoppiata una bufera su Anita Olivieri . In questi giorni, i concorrenti del reality show hanno avuto la possibilità di ... (tutto.tv)

Anita Olivieri continua a far discutere fuori la casa del GF 2023 , con il pubblico che le ha ora fatto un’accusa davvero singolare. Infatti, secondo ... (anticipazionitv)

Anita Olivieri , in queste ultime ore, ha fatto un nuovo scivolone e il web l'ha duramente criticata. Ecco il video L'articolo Anita Olivieri compie ... (novella2000)

Anita Olivieri non riesce proprio a non commettere scivoloni all'interno della casa del Grande Fratello. Secondo l'opinione generale dei ... (tvpertutti)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Una n uova battuta infelice discatena l'ira del web che chiede la squalifica per la giovane romana che si è spesso resa protagonista di esternazioni poco felici durante la sua permanenza nella Casa del Grande ...Mentrecommentava l'uscita dell'attrice, ammettendo che non riusciva a pensare alla trasmissione senza di lei. Nel video, inaspettatamente, Rosy Chin esclama : " Ragazze, giallo..." ...Anita Olivieri finisce ancora una volta al centro delle attenzioni per le sue esternazioni poco felici all'interno della Casa del Grande Fratello. Nell'ultima puntata del reality show ...Caos al Grande Fratello dove una nuova frase inopportuna di Anita Olivieri, dopo quelle del passato, ha scatenato l'ira social.