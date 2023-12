«Andrea Giambruno non è intoccabile» | così Antonio Ricci difende i fuorionda trasmessi da Striscia la notizia

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 dicembre 2023)«non è»:, patron dila, rivendica la scelta del programma di trasmettere i notisull’ex compagno di Giorgia Meloni. «Io vorrei sapere che cosa ho fatto di male: non ho compiuto reati, ho svolto semplicemente il mio lavoro. In 35 anni diho mandato quasi 700 fuori onda… Se poi questo in particolare era del compagno della Meloni, a me in quanto autore satirico non importa, perché io non devo guardare in faccia nessuno. Qualcuno può forse dire a chi fa satira che certi soggetti sono intoccabili? No. Ho agito in perfetta buona fede e facendo satira, il mio lavoro di sempre», ha affermatonel corso di una lunga ...