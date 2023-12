Ancora pedoni morti sulle strade italiane | 434 le vittime nel 2023 Più della metà erano anziani | 17 avevano meno di 17 anni

(Di giovedì 28 dicembre 2023) C’è chi è stato travolto mentre camminavastrisce pedonali o chi è stato investito mentre stava passeggiando tranquillamente sul marciapiede. Sono 434 iche sonoin Italia in incidenti stradali dal primo gennaio al 24 dicembre del. Sono i dati dell’Osservatoriodell’Asaps, l’Associazione AmiciPolizia Stradale, in collaborazione con Sapidata, che sono – tra l’altro – parziali perché rilevati da notizie stampa e dai referenti di Asaps sul territorio. Il quadro presentato nel report dell’Osservatorio rimane pertanto sempre molto preoccupante. Nel Paese centinaia di utenti più vulnerabili continuano a morire ogni anno nelle. Una strage che non si è fermata nemdurante la settimana ...

...tracciati esistenti realizzati negli anni da diversi enti e rappresentanti itinerari nondel ... lungo strade altamente trafficate dove per consentire il transito die biciclette è ...... ma anche per altri utenti della strada vulnerabili, comee ciclisti'. 'Si potrà guidare ... ma, all'atto pratico,lontano dalla realtà. La stessa Gran Bretagna, per il momento, contempla ...Sono 434 i pedoni uccisi nel 2023 in incidenti stradali: la maglia nera delle regioni spetta al Lazio, seguito da Lombardia e Campania.Sono stati 434 i pedoni morti nel 2023. Sono i numeri emersi dal report stilato dall’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, in ...