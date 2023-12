Anche la procura di Prato apre un' inchiesta sul caso Ferragni-Balocco

Dopo Milano e Cuneo, ora arrivaPrato. Salgono così a tre le procure che hanno aperto un fascicolo modello 45 - senza ipotesi di reato e senza indagati - per l' affaire Balocco - Ferragni . Secondo il quotidiano Il Tirreno , ......nei confronti della ex compagna èdestinatario di una misura cautelare. I particolari dell'indagine verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso ladi ...Caso pandoro e Ferragni, la procura di Prato ha aperto un fascicolo modello 45, cioé senza ipotesi di reato e senza indagati, per la vicenda legata al pandoro Balocco firmato dalla ...Avviata una seconda indagine sulla sponsorizzazione di Chiara Ferragni per i pandori Balocco. Anche la Procura di Prato ha deciso di aprire un’inchiesta.