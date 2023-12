Ancelotti si sente amato e supportato dal Real | per questo vuole rinnovare As

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Carlo, secondo quanto riportato da As, sembra vicino al rinnovo con ilMadrid, declinando quindi la proposta di allenare il Brasile: “Nonostante gli sforzi della Confederazione Calcistica brasiliana (CBF) per un presunto accordo con il tecnico italiano, tale accordo non esiste dato cheè stato molto chiaro con loro. Ovviamente è lusingato dalla proposta, ma la sua risposta è stata schietta: ilè la sua priorità. Non è una questione di soldi, ma di sentirsidal club, qualcosa che percepisce ogni giorno. Senza dimenticare i tifosi, che lo amano dopo aver vinto tutti i titoli possibili. In questa stagione ilha chiuso la fase a gironi di Champions League con punteggio pieno, cosa che non accadeva dal 2015. In 24 partite ufficiali (18 di ...