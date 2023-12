Ancelotti | il Real è più vicino | possibile rinnovo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il futuro di Carloè piùa quello delMadrid, con il tecnico che vorrebbe rinnovare il contratto nonostante le avances del Brasile Il futuro di Carloè piùa quello delMadrid, con il tecnico che vorrebbe rinnovare il contratto nonostante le avances del Brasile. Secondo quanto riportato da As, la confederazione brasiliana sta cercando in tutti i modi di convincere l’allenatore dei blancos a prendere le redini della Selecao ma al momento non ci sarebbe nessun accordo. Dopo la Supercoppa spagnola potrebbe esserci un incontro con la dirigenza per parlare di prolungamento.