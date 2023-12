Anas | arrestato il figlio di Denis Verdini

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pubblicato il 28 Dicembre, 2023 Ildell’ex senatore, Tommaso, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di una indagine della Procura di Roma su commessein cui si ipotizza anche il reato di corruzione. E’ stata disposta la stessa misura cautelare anche nei confronti di altre quattro persone oltre a due misure interdittive. Tommaso eNel luglio dello scorso annoera già stato indagato dai pm capitolini, che avevano disposto perquisizioni in varie parti di Italia per ricostruire il sistema di consulenze e appalti pubblici banditi dalla società di Stato che gestisce le arterie stradali del Paese e i cui vertici sono del tutto estranei alle indagini.

Ai domiciliari Tommaso Verdini. L'ipotesi della procura di Roma è di corruzione e turbata libertà degli incanti. L'inchiesta, che vede coinvolte altre sei persone ...Il figlio dell'ex senatore Denis Verdini (in foto), Tommaso, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di una indagine della Procura di Roma su ...