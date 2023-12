Amiche in onda | clamoroso a Reazione a catena | Perché il record non è valido

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Questa, onestamente, ci mancava: la rivolta dei telespettatori dicontro la Zot. La vittoria delleinal Torneo dei campioni con tanto distorico alla Intesa vincente (30 parole, mai nessuno come le tre ragazze pugliesi dal 2007 a oggi) dà il via alla valanga di critiche degli informatissimi (e spesso assai velenosi) telespettatori del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Premessa: la "Zot" non è una parolaccia, ma una norma del regolamento che prende spunto dallo slang romanesco zottare, che significa "rubare". Nel concreto, il meccanismo prevede per i concorrenti la possibilità di sgraffignare 5 secondi agli avversari e aggiungerli ai propri 60 a disposizione per l'Intesa vincente, creando così una vistosa disparità: 65 secondi per i primi e 55 ...