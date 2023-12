Ambulanze con medico a bordo e nei tempi in 1 provincia su 3

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSolo unaitaliana su tre può contare suin grado di svolgere il servizio neiprevisti e con un, ne servirebbero cioè altre 716 a livello nazionale, secondo le stime di Mario Balzanelli, presidente nazionale del Sistema di emergenza urgenza 118. Obiettivo dell’analisi, rileva, è “fornire un punto di partenza accurato per implementare la dotazione organica del personale sanitario presente nel sistema di emergenza urgenza territoriale 118, in maniera sistematica ed oggettivamente realistica”. Lo studio è stato condotto prendendo in esame tutte le province italiane, suddivise per regione e considerandone numero abitanti, estensione in chilometri quadrati, densità abitativa, numero di Comuni. L’ipotesi iniziale era di dotare ogni ...

16 nov 13:32 Iran, Khamenei disse ad Hamas: "Non entreremo in guerra per voi" 16 nov 13:17 Borrell (Ue) : "Israele non si lasci consumare dalla ... (247.libero)

Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – ''Signora siamo un po' in difficoltà con l'invio delle ambulanze , in questo momento abbiamo molti ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – ”Signora siamo un po’ in difficoltà con l’invio delle ambulanze , in questo momento abbiamo molti soccorsi, non so quando riusciremo ... (giornaledellumbria)

... alla luce di questi elementi emerge un fabbisogno pari a 1.028medico a bordo e 2.017infermieri a bordo. Considerando, poi, che per garantire il servizio h24, 7 giorni su 7, ...... già provati dai disagi del passato, vedono nuovamente compromessa la normale viabilità,significative difficoltà per il transito dei mezzi di soccorso e i trasporti pubblici. Le...L'allestitore specializzato in mezzi per il trasporto persone e per le Forze dell'ordine, Focaccia Group, ha presentato la sua ambulanza modulare Futura progettata per avere la massima ergonomia ed ef ...BOLOGNA – Incidente mortale nella mattinata del 28 dicembre a Monterenzio, sull'Appennino bolognese: nello scontro fra una macchina e una ambulanza è morta la conducente della vettura, Giovanna Cristi ...