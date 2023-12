Amazon | Prime Video manderà in onda pubblicità dal 29 gennaio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) New York, 28 dic. (askanews) – Gli abbonati Usa adihanno ancora un mese per decidere se sottoscrivere un abbonamento senzao se usufruire di programmi dove per impostazione predefinita vedranno gli spot pubblicitari. A partire dal 29infatti, gli abbonati dipotranno vedere film e programmi TV con “limitata”. Dovranno pagare altri 2,99 dollari al mese per continuare a vedere una programmazione senza. L’abbonamento mensile aè di 14,99 dollari al mese, più del doppio di Netflix e di Disney+. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Grazie a questa nuova promozione potete attivare un abbonamento annuale Amazon Prime e vedervi rimborsare in buoni sconto: ecco come ! L'articolo ... (tuttoandroid)

New York, 28 dic. Gli abbonati Usa aVideo dihanno ancora un mese per decidere se sottoscrivere un abbonamento senza pubblicita' o se usufruire di programmi dove per impostazione predefinita vedranno gli spot pubblicitari. ...... Netflix da circa 291 milioni di ore nei primi nove mesi del 2022 passa a 272 milioni di ore nello stesso periodo del 2023, registrando una riduzione del 6,6%; analogamente, ancheVideo ...New York, 28 dic. (askanews) – Gli abbonati Usa a Prime Video di Amazon hanno ancora un mese per decidere se sottoscrivere un abbonamento senza pubblicità o se usufruire di programmi dove per impostaz ...La fortunata serie tv poliziesca ispirata ai romanzi di Lee Child continua a essere un successo. I nuovi episodi usciranno a breve ...