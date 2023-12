Allenatrice di volley morta a Ravenna | stop ai funerali | marito indagato

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) – Si sarebbero dovuti celebrare oggi idi Paola Bolognesi, la 61ennedila notte tra il 23 e il 24 a Bagnacavallo, ma la Procura dili ha bloccati per consentire l’autopsia sul corpo della donna. Da una prima ispezione cadaverica non era stato infatti possibile risalire alle cause del decesso e sarà necessario un esame più approfondito., come atto dovuto, il. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

La procura di Ravenna ha annullato il funerale e disposto l'autopsia di Paola Bolognesi, ex pallavolista, insegnante e, morta all'età di 61 anni la notte tra il 23 e il 24 a Bagnacavallo (Ravenna). La famiglia aveva annunciato il funerale per oggi che però è stato fermato per consentire l'esame sul corpo