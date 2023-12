Allenatrice di volley morta a Ravenna | stop ai funerali Il marito è indagato

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La procura diha annullato il funerale e disposto l'autopsia di Paola Bolognesi, ex pallavolista, insegnante eall'età di 61 anni la notte tra il 23 e il 24 a Bagnacavallo, in provincia di. La famiglia aveva annunciato che il funerale si sarebbe svolto nella giornata di ieri, ma è stato annullato per consentire l'esame sul corpo della donna, disposto dal pm Raffaele Belvedere. Il, un uomo di origine cubana, con il quale aveva una relazione da anni, èa piede libero. Sarebbero stati sequestrati anche i telefoni cellulari per approfondire le indagini.

