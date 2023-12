Alla Camera si discute il disegno di legge di Bilancio già approvato dal Senato | la diretta dall’Aula

(Di giovedì 28 dicembre 2023)dei Deputati alle 9 inizia la discussione generale e, a seguire, l’esame deldidi previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 epluriennale per il triennio 2024-2026”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È arrivato in Commissione Bilancio alla Camera il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti . All’ingresso in aula ha salutato sorridente e detto ... (feedpress.me)

Dopo le festività natalizie, a Montecitorio è in corso l’ultima fase frenetica per l’approvazione della legge di bilancio. La corsa contro il tempo ... (quifinanza)

... organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione Stampa Parlamentare, si terrà presso l'aula dei gruppi parlamentaridei Deputati 14:00 - Scambio di ...... organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione Stampa Parlamentare, si terrà presso l'aula dei gruppi parlamentaridei Deputati 14:00 - Scambio di ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha inviato alla Camera dei deputati un ;;progetto di legge in cui chiede al Congresso di dichiarare lo stato di emergenza pubblica in campo economico, finan ...