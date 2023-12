Alda “Dada” Grimaldi | morta la prima regista donna della Rai

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Addio a: èall’alba del 28 dicembre 2023 laRai. Una pioniera, apripista di tanti talenti. “Unaunica, una grande e vera signoratelevisione” ha commentato la casa editrice Buendia Books, a pochi giorni dall’uscita ufficiale di La tele a Torino. Diresse, fra le altre cose, un episodio del programma didattico-teatrale del 1958 Il teatro dei ragazzi, destinato al pubblico giovanile che seguiva la tv dei ragazzi. Ha spesso lavorato con il collega Vittorio Brignole. Nata a Genova nel 1919, ha firmato programmi che hanno fatto la storiaRai, come Giovanna, la nonna del Corsaro Nero, un culttv per bambini degli ...

Torino - A 104 anni è morta a Torino Alda Grimaldi, detta Dada, la prima donna regista della Rai. Aveva frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia con Giuseppe De Santis, Michelangelo Antonioni e Pietro Germi. Si è spenta questa mattina a Torino Alda Grimaldi detta Dade, la prima regista della televisione italiana. Era nata a Genova Sampierdarena 104 anni fa, il 6 ottobre 1919. Dopo gli inizi come attrice a ... Una pioniera della televisione italiana. Si è spenta la prima regista italiana: Alda "Dada" Grimaldi