Al liceo | per schivare un esame | Pregliasco-Parenzo | fango su Meloni malata | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023)e illazioni si Giorgia. Si parla ancora del secondo rinvio della conferenza stampa di fine anno, che si terrà nel 2024, il 4 gennaio. Un secondo stop per il premier spiegato come una "recrudescenza dell'influenza". Dunque, il suo staff, ha fatto trapelare dettagli più precisi: il premier è stato colpito da un problema di "otoliti", che determina gravi disagi fisici e la necessità di trascorrere due giorni al buio. Eppure, c'è chi maramaldeggia sui mali del presidente del Consiglio. Per esempio a L'aria che tira, il programma in onda su La7, dove il conduttore Davidprima mostra la prima pagina di Libero, "processo all'influenza". "E si apre, così dice Libero, il giallo che non c'è", aggiunge. Dunque, rivolgendosi al virologo Fabrizio, suo ospite, chiede: "Ma cos'è la recrudescenza ...