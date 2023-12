Agresti | «Buchanan all’Inter praticamente fatta! Un motivo in più»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 dicembre 2023)presto sarà un giocatore dell’Inter, a confermarlo lo stesso. Il giornalista poi parla anche del decreto crescita. FATTA ? A Radio Radio Mattino Sport e News, Stefanoinforma su Tajon: «Operazionefatta. Arriverà la prima settimana di gennaio perché Inzaghi ne ha bisogno. Oggi dovrebbe passare una norma sul decreto mille proroghe in merito al prolungamento del decreto crescita fino a giugno. Questa operazione hain più per andare a buon fine. Un’operazionechiusa». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti ...