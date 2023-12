Agguato a Bari | uomo ucciso a colpi di pistola mentre era sullo scooter

(Di giovedì 28 dicembre 2023) AGI - Nicola Ladisa, detto "Napoleone", di 42 anni, è morto in unquesta mattina intorno alle 9, in via Canonico Bux, nel quartiere Libertà di. L', noto alle forze dell'ordine, è stato freddato da quattrod'arma da fuocoera in sella al suo: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Ladisa avrebbe avuto una discussione, con una o più persone, al termine della quale è statoto mortalmente. Sul posto gli operatori sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso e gli agenti delle Volanti, della Squadra mobile della questura barese e della polizia scientifica, che stanno lavorando su quanto accaduto. Le indagini sono coordinate dal pm Federico Perrone Capano della Direzione Distrettuale Antimafia. I poliziotti hanno ...

omicidio in serata nel quartiere Poggiofranco di Bari . È stato ucciso in strada , praticamente la via di casa, a colpi di pistola, un fisioterapista ... (noinotizie)

, 45enne ucciso a colpi di pistola in sella al scooter. E' caccia agli aggressori Un uomo di 45 anni circa è morto sotto una pioggia di colpi di pistola in via Canonico Bux, nel ...È successo nel quartiere Libertà poco dopo le 9. L'in via Canonico Bux, nei pressi della chiesa del Redentore, è avvenuto mentre il 45enne barese era in moto. Viene ipotizzato che siano stati sparati sette colpi di arma da fuoco. Sul posto ...La vittima è stata freddata con 7 colpi mentre era in sella alla sua moto. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 ...per soccorrere una donna che poco prima era rimasta vittima di un agguato in stile mafioso, venendo colpita con un proiettile alla testa da un uomo che l’aveva aspettata fuori casa, un sicario. Quando ...