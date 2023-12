Agente Elmas | “Partenza condivisa con il Napoli”

George Gori, L’agente e intermediario, di Eljif Elmas , ha rilasciato un’intervista a Tmw. Elmas non sta passando un momento felice al Napoli, i ... (ilnapolista)

Elif Elmas è prossimo al passaggio al Lipsia per 25 milioni, ma forse, il suo destino non è stato ancora del tutto scritto. Elif Elmas si separerà ... (spazionapoli)

Il mercato invernale, seppur debba ufficialmente ancora iniziare, ha portato già la prima cessione in casa Napoli . Gli azzurri hanno ceduto Elmas al ... (spazionapoli)

Db Bergamo 05/11/2022 - campionato di calcio serie A / Atalanta - Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: gol EljifGeorge Gardi,di, ha parlato a Radio Crc dalla sua ...A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto George Gardi,di. Ecco le sue dichiarazioni dopo la cessione dial Lipsia: "La sua partenza È stata una scelta condivisa col Napoli . È nata una buona opportunità di mercato per il Napoli e per ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto George Gardi, agente di Elmas: “La sua partenza È stata una scelta condivisa col Napoli. È nata una buona opportunità di mer ...Il Napoli ha chiuso la prima operazione in uscita, la cessione di Elmas. Un decisione, quella della società azzurra, al momento incomprensibile.