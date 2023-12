Affari Tuoi | esplode la rivolta contro Claudio Baglioni | caos durante la puntata

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Riavvolgere il nastro fino alla serata di ieri, mercoledì 27 dicembre. Siamo ad, il mitologico gioco dei pacchi condotto su Rai 1 da Amadeus. A misurarsi con la fortuna è Carla da L'Aquila, accompagnata nello studio di Viale Mazzini dalla madre, la signora Stefania. Una, per la "pacchista", sfortunata. Infatti chiude con la bellezza di... zero euro. Già, nemmeno un cent. Carla infatti era arrivata con due pacchi, quelli corrispondenti alle regioni Valle d'Aosta e Campania. Carla sceglie il primo, che come detto non conteneva nulla, rispetto ai 50mila euro dell'altro pacco. Insomma, una bella botta, dovuta anche a qualche errore strategico della concorrente. Ma ladi, come sempre seguitissima e commentatissima su X, è stata scandita anche ...