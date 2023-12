AEW | ROH Pure Title in palio a Rampage | super card con anche Chris Jericho protagonista

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La AEW manderà in onda una puntata speciale didomani notte, intitolata New Year’s Smash. Lo show, l’ultimo del 2023 a sole 24 ore da Worlds End, vedrà inil ROHdi Wheeler Yuta. Il titolo verrà difeso contro il veterano Matt Sydal, ma non solo. La puntata infatti vedrà una delle rare apparizioni dinello show del venerdì sera, con l’ex WWE che terrà un promo. Ecco qui di seguito laannunciata per l’evento: ROHChampionship: Wheeler Yuta (c) vs. Matt Sydal Orange Cassidy, Trent Beretta & Rocky Romero vs. Action Andretti & Top Flight (Dante & Darius Martin) Ruby Soho vs. Marina Shafirapparirà e parlerà ...

Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario della e della Tony Khan . "Purtroppo ha scritto su Twitter Khan Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il ...