AEW | MJF tradito da Samoa Joe e gli uomini del Devil diventano i nuovi campioni di coppia ROH

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Da mesi sta imperversando la figura del, un individuo misterioso che sembrerebbe aver preso di mira MJF e chi gli ruota attorno. Le supposizioni su chi si nasconde sotto la maschera sono state varie e lo stesso MJF è stato accusato daJoe e altri di aver messo in scena tutto, ma al momento nessun passo in avanti è stato fatto per scoprire la vera identità del. La scorsa settimana la maschera ha lanciato la sfida al campione AEW eJoe, un tag team match contro due suoi scagnozzi con in palio i titoli diROH. Niente più protezione L’incontro è stato il main event della puntata, ma all’appello non si è presentatoJoe. Il prossimo sfidante al titolo AEW è stato ripreso nel backstage alle prese con un infortunio ad una gamba, conseguenza di ...

I muscoli certo non mancano al wrestler Maxwell Jacob Friedman, detentore da circa un anno dellaWorld Championship, il titolo mondiale della All Elite Wrestling. Noto anche con l'acronimo, ...I muscoli certo non mancano al wrestler Maxwell Jacob Friedman, detentore da circa un anno dellaWorld Championship, il titolo mondiale della All Elite Wrestling. Noto anche con l'acronimo, ...Nelle ultime settimane, sui teleschermi della AEW, a Rampage, Collision e Dynamite, abbiamo visto andare in scena un torneo a punti per determinare il nuovo AEW Continental Champion, nonchè ROH World ...What is going to happen during AEW Worlds End 2023 pay-per-view Preview of the Worlds match card and predictions!