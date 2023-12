AEW | Maestro e discepolo tornano insieme!

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Questa notte a AEW Dynamite, abbiamo assistito a un inaspettato riavvicinamento tra Sammy Guevara e Chris Jericho. Dopo il clamoroso tradimento del wrestler messicano ai danni di Ocho qualche mese fa, i due sembrano aver ritrovato un terreno comune. Guevara, dopo aver deciso di abbandonare la famiglia Don Callis è stato preso di mira da gli ex compagni Takeshita, Hobbs e Fletcher. Contrariamente a ogni previsione, Chris Jericho è accorso in aiuto del suo ex, salvandolo dall’attacco e segnando il momento di una sorprendente riconciliazione con un abbraccio in mezzo al ring. La serata ha poi visto un ulteriore sviluppo quando Jericho e Guevara sono stati attaccati da Ricky Starks e Big Bill salvati da Sting e Darby Allin. In seguito, è stato annunciato un match 4 contro 4 con Jericho, Guevara, Sting e Allin da una parte e Hobbs, Starks, Bill e Fletcher ...

