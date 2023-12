AEW | La finale del Continental Classic sarà tra Jon Moxley e Eddie Kingston

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Questa notte a AEW Dynamite è stato confermato che Jonaffronterànelladelche si terrà a Worlds End il prossimo 30 di dicembre. L’episodio di questa settimana a Orlando, Florida, ha visto le semifinali del torneo della Blue League e di quella Gold. Nel primo match Jonha ottenuto una vittoria in un incontro a tre contro Swerve Strickland e Jay White. Più tardi nella stessa serata,ha sconfitto Bryan Danielson. Jonandexchange words before the #AEWFinals at #AEWWorldsEndWatch #AEWDynamite #NewYearsSmash LIVE on ...