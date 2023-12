AEW | Ecco i risultati di Rampage New Year’s Smash 2023 SPOILER

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La AEW ha registrato, come di consueto, la prossima puntata di(in onda domani) dopo la diretta di Dynamite di ieri notte.dello show “speciale“, denominato New: Chris Jericho commenta la nuova alleanza con Sammy Guevara in un promo sul ring. Wheeler Yuta sconfigge Matt Sydal e mantiene il ROH Pure Championship. Dopo l’incontro Yuta attacca Danhausen, ma HOOK effettua il più classico dei salvataggi. Ruby Soho batte Marina Shafir, quando Harley Cameron distrae l’arbitro e consente alla Soho una vittoria sporca via roll-up. Orange Cassidy, Trent Beretta & Rocky Romero battono Action Andretti ed i Top Flight (Darius & Dante Martin)

