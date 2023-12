AEW | Cambio dell’ultimo minuto per un match di World’s End

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Fra le ultime aggiunte alla corposa card di AEWEnd, figura il 4vs4 che vedrà Chris Jericho e il rientrante Sammy Guevara fare squadra con Sting e Darby Allin per fronteggiare parte della Don Callis Family e i campioni tag team Ricky Starks e Big Bill. Pare, tuttavia, che la lineup abbia subito un. Piccoli aggiustamenti Inizialmente, i due membri della Don Callis Family inseriti nelavrebbero dovuto essere Powerhouse Hobbs e Kyle Fletcher, ma nell’ultimo post ufficiale della compagnia Fletcher è stato sostituito da Konosuke Takeshita. Pare, dunque, che sarà l’atleta giapponese a prendere parte al. THIS SATURDAY!#AEWWorldsEnd LIVE on PPV@NassauColiseum Long Island, NYA HUGE 8-Man tag is set for #AEWWorldsEnd! @Sting, ...