AEW | Aggiunti diversi match alla card di Worlds End | protagonisti Strikland | Sting | ed il rientrante Guevara

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La AEW ha modificato ed annunciatoincontri perEnd, ultimo PPV dell’anno in programma sabato notte. Andando per ordine, ilSammysi è unito nuovamente a Chris Jericho, per fronteggiare (insieme ae Darby Allin) Big Bill, Ricky Starks, Kyle Fletcher e Powerhouse Hobbs. L’incontro sostituisce nellal’AEW Tag-Team Titles, cancellato a causa della diagnosi di diverticolite nei confronti di Kenny Omega. E’ stata inoltre confermata una Battle Royal a 20 uomini per lo Zero Hour, senza però la rivelazione dei partecipanti, mentre sicuramente più interessante è iltra Swerve Strickland e Keith Lee. Aggiuntolunga lista anche Andrade El Idolo vs Miro mentre vi abbiamo già ...