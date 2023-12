Addio Spid | arriva il nuovo portadocumenti digitale che dovranno avere tutti gli italiani

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Rivoluzione nelle tasche e nelle borse degli, grazie al Pnrr e ai suoi obiettivi sulla sostenibilità: con l’arrivo delanno ildiventa infattial 100%. E su smartphone. Via carta e tessere ma anche a Cie e. Ecco IT Wallet, una sorta dielettronico. “A gennaio-febbraio – ha annunciato Vincenzo Fortunato, che guida il comitato interministeriale per la transizione– sarà pronto e pubblicizzato il wallet. Avrà all’interno la Carta di Identità elettronica ma anche tessera sanitaria, licenza di guida, carta europea della disabilità”. IT Wallet, ecco come funzionerà A confermare, entrando più nei dettagli, la notizia il sottosegretario ...