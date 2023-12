Accoltella 50enne che lo ospitava ai domiciliari | resta in cella Della Ventura

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Caserta.in carcere Guerruccio, 43enne fratello dell’esponente del clan camorristico Belforte di Marcianise, Antonio, detto ‘o Coniglio, da anni detenuto e considerato il capozonacosca dei Mazzacane nella città di Caserta. Lo ha deciso il Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, d.ssa Alessandra Grammatica, che ha convalidato l’arresto diper tentato omicidio., il 23 dicembre scorso accoltellò unche loagli arrestiin un appartamento delle palazzine popolari di via Falcone a Caserta. La vittima, colpita all’addome ed alla coscia ...

