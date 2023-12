Accesa discussione in CDM | salta proroga Decreto Crescita | mercato di gennaio senza sconti fiscali

(Di giovedì 28 dicembre 2023), secondo quanto apprende l’Ansa, la misura contenuta nelle prime bozze delMilleproroghe cheva gliper gli sportivi, a partire dai calciatori, in arrivo dall’estero, contenuta inizialmente nel. A quanto spiegano le stesse fonti, dopo una “” in Consiglio dei Ministri èta ladi due mesi (sino al 29 febbraio), quindi resterà la stretta che scatterà da, introdotta con uno dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale. Questa stretta impatterà immediatamente suldivisto che eventuali acquisti stranieri non potranno usufruire del ...

Unanei pressi della statua della Balena è degenerata nei toni, con i tre che hanno lasciato l'uomo sanguinante a terra. Da qui l'intervento di alcuni passanti con l'allarme ...Anziché dare il via a unaprendete le distanze dalla situazione, girate i tacchi e uscite dalla stanza. Non si tratta di vigliaccheria ma di autodifesa: dovete preservare le vostre ...Al momento Antonino, dopo il post pubblicato ieri, ha preferito non rispondere alle nuove accuse. Intanto Belen ha lasciato l’Italia per raggiungere la sua famiglia in Argentina e continuare le ...Le nuove anticipazioni delle puntate di Uomini e donne del mese di gennaio rivelano che ci sarà una accesa lite tra Tina Cipollari e il corteggiatore Federico. I due si ritroveranno ai ferri corti, ...