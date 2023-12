Abolizione Decreto Crescita | il rinnovo di Osimhen costa ‘doppio’? Cosa dice il provvedimento

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Continuano gli effetti a catena dell’del. Giungono dunque risposte ai vari quesiti, come il caso Napoli-. Il Consiglio dei Ministri è stato in grado di sorprendere tutta Italia in seguito a quanto fatto nella giornata del 28mbre. Dopo un’accesa discussione, secondo quanto riportato da ANSA, sarebbe infatti crollato lo scenario proroga fino a febbraio del, che verrà invece abolito a partire da gennaio 2024. Una news che ha quindi sconvolto anche il mondo del calcio, con i club di Serie A che non avranno più diritto a sconti fiscali sullo stipendio da offrire ai calciatori provenienti dall’estero. Nel frattempo, ecco giungere aggiornamenti anche fronte Napoli-nonché sui costi del ...

Per questo motivo, nonostante la suapossa rappresentare un colpo per la serie A, in ... Non si è fatta attendere la risposta della Lega Serie A dopo la decisione sulCrescita: " La ...La misura, contenuta nelle prime bozze delMilleproroghe e poi stralciata dopo "un'accesa ... Tra le motivazioni che hanno portato alla suaimmediata, e non progressiva come ...Il Decreto Crescita è ritenuto dalle squadre di Serie A come ... Aggiunge Calcio&Finanza: “L’abolizione non sarà comunque retroattiva, e chi ha sottoscritto un contratto che permette di usufruire di ...Secondo quanto riportato dall'ANSA, il Governo avrebbe ha deciso di non approvare l'estensione di altri 2 mesi del Decreto Crescita ...