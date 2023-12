Abbiamo finalmente imparato ad amare gli UGG

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Se qualche mese fa qualcuno mi avesse chiesto quali scarpe avrei indossato durante la cena di Natale, probabilmente mai mi sarei immaginato di dire «un paio di UGG». Niente sneaker, stivali o mocassini, per la cena più importante dell'anno per ogni nucleo familiare che si rispetti ho deciso di avere ai piedi il mio fidato paio di UGG. Neri, in pelle e tra le cose che più ho amato in questi ultimi mesi al punto di indossarli nelle situazioni più disparate: per andare al lavoro, per andare a fare la spesa o per uscire la sera. E credetemi, se potessi li indosserei anche in casa. Un amore nato per caso, sbocciato grazie alla loro comodità e portato avanti dalla loro inaspettata versatilità estetica. Un po’ come era successo con le Birkenstock, gli UGG sembrano essere usciti dallo status di scarpa degna di Rory Gilmore per guadagnarsi un posto nel cuore non solo del sottoscritto, ma anche ...