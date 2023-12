A sinistra sono già stufi degli ecovandali Su “Domani” bocciatura senza appello per Ultima Generazione

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Le loro azioni disturbanti li rendono ostili anche a chi ha a cuore l’ambiente. Quindi, non portano voti e non portano consenso. Così, dopo averli coccolati, lasi appresta a buttare a mare gli. Quelli diinsomma, quelli dei blocchi, delle zuppe sui quadri, della vernice (lavabile eh, per carità!) sui monumenti. Stroncatura, da, diLo testimonia una paginata critica apparsa oggi sul quotidiano “”, un tempo alfiere dell’ambientalismo apocalittico incarnato dai blocchi stradali. Il senso dell’articolo è: basta, avete stufato. Ma lo scritto è ovviamente più allusivo e non così tranchant. “Nella ripetitività delle sue azioni (occupazioni di strade ad alta circolazione, imbrattamento ...

Non te lo saresti mai aspettato da uno come Gino Paoli ma è proprio lui, il cantautore genovese, a confessare in una intervista ad Aldo Cazzullo sul ... (liberoquotidiano)

La propaganda Lgbtq e pro-migranti della sinistra fa leva sulle tradizioni di Natale per cercare quella visibilità che non avrebbe in altro modo (ilgiornale)

...lesione al flessore della cosciaè guarita in tempi record e sebbene in un primo momento si pensava che l'argentino potesse rientrare non prima dell'inizio 2024, oggi le sensazioni...In avanti Simeone e Raspadori si contendono una maglia: "due giocatori interessanti, sceglierò ... Kvara sarà ae Lindstrom il candidato più accreditato sull'esterno di destra: "Non ha ...Inoltre, sono disponibili esercizi specifici per le vertigini posizionali che possono essere eseguiti a casa. Ad esempio, per il canale semicircolare laterale: Sedersi sul bordo del letto e inclinare ...Ma, ha ribadito Soru, «io non dimentico che sono andati al governo con Salvini e non col Pd, perché sono nati di destra e di destra sono ancora. Se oggi c’è Giorgia Meloni è perché qualcuno le ha ...