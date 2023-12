28 dicembre 1993 | Roberto Baggio vince il Pallone d’Oro VIDEO

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La vittoria deldiIl 28delvinse il. Il “Divin Codino” fu il terzo italiano ad ottenere questo riconoscimento. Il primo fu Gianni Rivera nel 1969 ed il secondo Paolo Rossi nel 1982. La giuria di France Football premiò il numero 10, in forza alla Juventus, al termine di un’annata fantastica che culminò con il primo trofeo con la maglia bianconera: la Coppa Uefa del. Lui fu uno dei protagonisti segnando gol e fornendo assist in semifinale e finale. Aldilà dei trofei, ricevette questo trofeo per le sue giocate e la sua classe inconfondibile. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

