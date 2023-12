2023 Un anno di sport | il calcio dice addio a Vialli e Mazzone Oscar per l' ItalDavis | Spalletti e Bagnaia La scalata del Catanzaro e l' impresa del Ct Vela

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il 2024 sarà l'degli Europei die delle Olimpiadi e, come tale, è attesissimo. Ma ilche sta per andare in archivio di gioie a tinte azzurre ne ha regalate. Gioie ma anche grandi dolori. L'a GianlucaL'si è aperto con l'Epifania più amara possibile per ilitaliano che ha salutato per sempre Gianluca, affetto da tempo dalla leucemia. Due mesi più...