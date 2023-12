20 milioni di italiani in viaggio per Natale e Capodanno

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sono oltre 19gliche hanno deciso di mettersi inin occasione delle festività natalizie, 2in più rispetto allo scorso anno. La maggioranza, nello specifico il 95%, pered il 91,7% per, resterà in Italia. Questo è quanto rilevato dall'indagine realizzata da ACS Marketing Solutions per Federalberghi, secondo cui aumenta la percentuale di coloro che intendono prolungare la vacanza fino a(17,5%). In aumento del 14,4% il giro di affari globale per le feste, stimato in quasi 15 mld. Ma non è tutto rosa e fiori, perché tra i 40diche non viaggeranno, poco meno della metà (49,5 %) non lo farà per ragioni economiche. Ecco perché l’Italia delle feste risulta ...