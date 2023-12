15enne violentata da un 25enne conosciuto su Instagram | per la vergogna tenta il suicidio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pubblicato il 28 Dicembre, 2023 Sperava di aver trovato l’amore della sua vita, invece ha incontrato un orco che ha abusato di lei attirandola con l’inganno. Questo è il dramma vissuto da unadi origini tunisine,da unanche lui tunisino che avevasu. I due ragazzi si sono dati appuntamento nel pomeriggio del 26 dicembre alla stazione di Milano Porta Garibaldi e ill’ha convinta a seguirlo con un treno a Pavia, dove lui vive, e proprio qui si è consumata l’orribile violenza. Lo stupro e iltoL’uomo ha condotto la minorenne nell’area Vul, in riva al Ticino, dove l’ha. La ragazza, scioccata e in stato confusionale, per ladi ...

Qui l'ha portata nell'area Vul, in riva al Ticino, e l'ha. La giovane poi, in preda alla ... Laè stata trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata curata dai medici e ...E qui l'ha portata nell'area Vul, in riva al Ticino, e l'ha. La giovane, in preda alla ... Laè stata trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata curata dai medici e ...Una ragazza di 15 anni ha tentato di suicidarsi a Pavia il 26 dicembre. Era stata abusata da un 25enne conosciuto sui social. La telefonata al 112 prima di buttarsi nelle acque gelide ha permesso ai p ...A Pavia una 15enne ha tentato il suicidio dopo essere stata violentata da un 25enne conosciuto qualche giorno fa sui social ...