Zlatan Ibrahimovic si diverte a Miami | spettacolare rovesciata in spiaggia VIDEO

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La nuova vita da dirigente del Milan , i primi passi respirando il campo non da giocatore in occasione del match che ha visto i rossoneri impegnati a Salerno prima di Natale. Ora però a poche dal match di San Siro con il Sassuolo,delizia i fan con unaeffettuata in. Il campione svedese, 42 anni, sta trascorrendo le feste natalizie in Florida...

Come recita una canzone di Venditti tanta cara all’ex ad Galliani, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ri torna no. Ufficiale ... (feedpress.me)

La serata del Milan a Salerno , la penultima dei rossoneri in campo nel 2023 verrà ricordata soprattutto come la prima da super consulente di Zlatan ... (dailymilan)

Commenta per primo Natale in spiaggia a Miami per, da pochi giorni nominato ' Senior Advisor della proprietà RedBird ' del Milan . Il super consulente di Gerry Cardinale , presidente del club rossonero, ha postato sulla sua pagina ...A 42 anni,, appena rientrato nel Milan come consulente dell'azionista di maggioranza Gerry Cardinale, dimostra ancora la sua classe. L'ex campione svedese ha condiviso il video di una ...Zlatan Ibrahimovic, recentemente nominato "Senior Advisor della proprietà RedBird" del Milan, ha passato un Natale in spiaggia a Miami. Il super consulente di Gerry Cardinale ha postato sui social il ...Il primo intervento di Ibrahimovic da dirigente potrebbe non essere l'acquisto di un giocatore o l'arrivo di un nuovo allenatore. I dettagli ...