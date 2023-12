Zielinski diventa cittadino italiano | la cerimonia al comune di Giugliano

Da questo pomeriggio Piotr Zielinski è cittadino italiano . Il centrocampista del Napoli risiede da più di 10 anni nel nostro paese ed è in possesso ... (ilnapolista)

Dopo le raffiche estive di Shamal che hanno coperto di sabbia doratae Osimhen, lo sceicco di gennaioMatteo Politano . Il miglior giocatore della paradossale metà stagione vissuta dal Napoli, di certo un uomo copertina alle porte di un mercato che ...5,5 : prova a girarsi, a inserirsi, ma è fine a se stesso. Prova a calciare una volta da ... Ora la classificapreoccupante, il Napoli è settimo a 4 punti dalla zona Champions.GIUGLIANO IN CAMPANIA - Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski diventa ufficialmente cittadino onorario di Giugliano. Ad annunciarlo è il Sindaco della città a nord di Napoli, Nicola Pirozzi. "P ...Dopo le raffiche estive di Shamal che hanno coperto di sabbia dorata Zielinski e Osimhen, lo sceicco di gennaio diventa Matteo Politano. Matteo Politano Pista araba per Politano Come riporta Il Corrie ...