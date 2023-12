Zielinski cittadino onorario di un comune napoletano | dove si è svolta la cerimonia

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Bel riconoscimento per il centrocampista polacco del Napoli,saràdel noto: tutti i dettagli Ultima settimana di un anno storico per il Napoli, che porta a casa il terzo scudetto della propria storia. Tra i grandi protagonisti dell’impresa c’è senza dubbio Piotr, che oramai indossa la maglia azzurra dall’agosto 2016. Otto stagioni, con quella in corso, che hanno visto crescere notevolmente iluomo tanto quanto ilcalciatore. Esperienza in azzurro che però può concludersi quest’estate, visto che il contratto è in scadenza a giugno e le ultime dichiarazioni di De Laurentiis non sono sembrate affatto distensive nei confronti di un eventuale trattativa per il prolungamento. ...