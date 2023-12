Zero neve | temperature record e stazioni sciistiche che faticano | dai 10 gradi a Sestriere 2mila metri ai comprensori chiusi La mappa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Picchi di 16centisopra i 1.300di quota in Piemonte (Bardonecchia), tra i 15 e i 13nelle località turistiche – e– del Trentino (Pinzolo, Cavalese, Lavarone). Le aree in cui si è scesi sotto losi contano a fatica. Intanto,precipitazioni,assente e più giù, verso valle e le città,sopra i 20. Il 2023 sarà l’anno più caldo mai registrato a livello globale, e il mese di dicembre, in Italia, ce lo ha ricordato ogni giorno. Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti. E con “tutti” si intende anche chi, in genere, guarda con diffidenza alle politiche di mitigazione del clima: la Coldiretti. In un recente report l’associazione ...