Zero-Day Critico nel Sistema Apache OfBiz ERP Espone le Aziende a Attacchi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Una nuova vulnerabilità di sicurezza-day è stata scoperta in, unopen-source di Enterprise Resource Planning (ERP), che potrebbe essere sfruttata per eludere le protezioni di autenticazione. La vulnerabilità, identificata come CVE-2023-51467, risiede nella funzionalità di accesso ed è il risultato di un patch incompleto … ?

I ricercatori di Kaspersky avevano scoperto una campagna di spyware, denominata Operation Triangulation , che sfruttava quattro vulnerabilitàdi iOS (tutte risolte da Apple). La software house russa ha ora descritto in dettaglio la catena di infezione, svelando che uno degli exploit permetteva di aggirare una protezione hardware (...Apple ha rilasciato aggiornamenti di sicurezza per risolvere quattro vulnerabilitàidentificate dai ricercatori di Kaspersky: CVE - 2023 - 32434, CVE - 2023 - 32435, CVE - 2023 - 38606 e ...Durante la campagna spyware sono stati sfruttati alcuni registri nascosti (non documentati) nei chip A12-A16 Bionic per aggirare le protezioni di iOS.Google Chrome intensifica la potenza dei suoi software. Da oggi in poi saranno a prova di hacker! Ecco il nuovo update.